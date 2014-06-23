Засідки терористів облаштовують професіонали - РНБО
19:26, 23 червня 2014Політика
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Місця засідок терористів облаштовані таким чином, що це свідчить про роботу професіоналів.
Reuters
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий
За його словами, виявлені після зачистки від терористів місця облаштування засідок дозволяють робити висновок, що створювалися вони за схемами, які можуть реалізувати лише професіонали.
Читайте такожУ Луганську бойовики готуються до чергової спроби захоплення аеропорту - РНБО Крім того, зазначив Чеповий, захоплена на місцях ліквідації терористів зброя однозначно вказує на її російське походження, зокрема на окремих “пакунках” є сургучні пломби з позначками Митної служби РФ.
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