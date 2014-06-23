Кучма, Шуфрич і Медведчук зустрілися з лідерами терористів Донбасу (фото)

Сьогодні у Донецьку відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану президента України Петра Порошенка з урегулювання ситуації на сході України.

Зокрема, з терористами говорили спеціальний представник діючого голови ОБСЄ Хайді Тальявіні, посол РФ Михайло Зурабов та екс-президент України Леонід Кучма.

Також у переговорах брали участь голова громадської організації "Український вибір" Віктор Медведчук і депутат Верховної Ради Нестор Шуфрич.

Під час переговорів самопроголошений "прем'єр" "ДНР" Олександр Бородай заявив, що терористи зобов'язуються припинити вогонь до 27 червня.