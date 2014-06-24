Керівник ДУСі за Януковича: Клименко, Арбузов та Курченко повністю контролювали економіку

Корупція була не в Межигір'ї, а в економічному блоці Кабінету міністрів.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив колишній керівник Державного управління справами, так званої "ДУСі" Андрій Кравець.

"Межигір'я, напевно, не найбільша біда з того, що відбувалося ці роки. Основна біда України була в Кабінеті міністрів та сформованих фінансових потоках. Корупція була не в Межигір'ї. Корупція була на рівні Кабінету міністрів і всього економічного блоку", - сказав екс-голова ДУСі.

Читайте такожСин Януковича не сплатив 42 мільйони податків, його оголошено у розшук - ГПУ

За словами екс-керівника, однією з причин Майдану була несправедливість у суспільстві, а також "група товаришів" (Клименко, Арбузов, Курченко - Ред.).

"Я думаю, що так. Я думаю, що одна з причин Майдану - це несправедливість у суспільстві. Підхід до бізнесу, до державних потоків і так далі. Цей підхід був заведений на одну групу товаришів, які повністю контролювали всю економіку", - сказав Кравець.

Крім того, за його словами, все, що стосувалося особисто Януковича і його будинку - це була парафія старшого сина Олександра.

"У мене з ним були досить складні стосунки. Ми спілкувалися рідко - десь рази два-три на рік. Просто було поділено таким чином, що все, що стосувалося особисто Януковича і його будинку - це була парафія Олександра Вікторовича (Януковича), а все, що стосувалося життя державного - цим займався я. У нас не було точок дотику, ми ніде не перетиналися ", - сказав Кравець.

Читайте такожЗМІ: Суддя з оточення Януковича повернувся до Конституційного суду

За словами Кравця, до Межигір'я він не мав ніякого відношення.

"Це точно був не я. До Межигір'я я мав відношення ще до того, як він став президентом. Поки ми сиділи в опозиції, ми перебудовували ось цей невеликий будинок, який він показував журналістам. Він в ньому жив, орендував його багато років", - зазначив він.