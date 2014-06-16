РНБО підтримала позицію Кабінету Міністрів у газових переговорах з Росією



Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав секретар РНБО Андрій Парубій на брифінгу для преси.

«Ми прийняли рішення про підтримку уряду і прем`єр-міністра в переговорах, які на сьогоднішній день, на наше переконання, Росія розглядає, як один з етапів війни в енергетичній сфері», - сказав Парубій.

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Також РНБО підтримало рішення уряду щодо звернення до Стокгольмського арбітражу та прийняло ряд рішень щодо підтримки уряду та прем`єр-міністра.