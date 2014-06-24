Власенко: у "газовій справі" Тимошенко поставлено крапку

15:02, 24 червня 2014
Політика
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Захисник колишньої прем`єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко отримав рішення Верховного Суду України (ВСУ), в якому говориться, що при укладанні газового контракту з Росією Юлія Тимошенко не порушила закон.

Сергій Власенко повідомив про рішення ВСУ щодо газової справи Тимошенко / фото УНИАН

Як повідомляє прес-служба ВО "Батьківщина",  ВСУ у повному cкладі з урахуванням рішення Європейського суду з прав людини визнав, що "в 2009 році Юлія Тимошенко жодних злочинів не вчиняла".

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В рішенні ВСУ говориться що, "Кабінет міністрів не наділений повноваженнями затверджувати директиви суб’єктам господарської діяльності на ведення переговорів та укладання контрактів. А тому видання Тимошенко Ю.В. директиви для делегації НАК "Нафтогаз України" щодо укладання контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках не може розцінюватися як перевищення влади та службових повноважень. Виходячи з положень норм закону Верховний Суд дійшов висновку про відсутність у даній справі події злочину, передбаченої ст. 365 Кримінального кодексу".

За словами Сергія Власенка, тепер поставлена жирна крапка в "газовій справі" Юлії Тимошенко. 

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