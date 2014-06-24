Власенко: у "газовій справі" Тимошенко поставлено крапку

Як повідомляє прес-служба ВО "Батьківщина", ВСУ у повному cкладі з урахуванням рішення Європейського суду з прав людини визнав, що "в 2009 році Юлія Тимошенко жодних злочинів не вчиняла".

Читайте такожВерховний суд закрив "газову справу" Тимошенко

В рішенні ВСУ говориться що, "Кабінет міністрів не наділений повноваженнями затверджувати директиви суб’єктам господарської діяльності на ведення переговорів та укладання контрактів. А тому видання Тимошенко Ю.В. директиви для делегації НАК "Нафтогаз України" щодо укладання контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках не може розцінюватися як перевищення влади та службових повноважень. Виходячи з положень норм закону Верховний Суд дійшов висновку про відсутність у даній справі події злочину, передбаченої ст. 365 Кримінального кодексу".

За словами Сергія Власенка, тепер поставлена жирна крапка в "газовій справі" Юлії Тимошенко.