Власенко порадив "регіоналам" впасти на коліна і вибачатись

исник екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, колишній народний депутат Сергій Власенко, пише Gazeta.ua.

Політик, зокрема, обурився, що чинна влада має нахабність пробувати диктувати свої вимоги людям.

"Замість того, щоб впасти на коліна, вибачатись, вибачатись і ще раз вибачатись, вони ставлять умови, щось комусь диктують", - наголосив Власенко.

Він зазначив, що можновладці намагаються уникнути відповідальності за ситуацію в країні, звинувачуючи своїх опонентів та мітингувальників.

"Вони роблять спробу перекласти з себе відповідальність, як з влади, на інших: на журналістів, опозицію, на тих невинних людей, які загинули", - підкреслив екс-нардеп.

Власенко також звернув увагу на те, що влада прикриває силовиків, які проявили жорстокість відносно мирних демонстрантів.

"Жодного "беркутівця" не те що не заарештовано, навіть не затримано — це тих, хто на очах усієї України бив людей", - заявив політик.