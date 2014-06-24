Посол Великої Британії позитивно оцінює розпочаті переговори на сході України

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

Він зазначив, що “будь-який процес діалогу кращий ніж стрілянина”.

“Зрозуміло, що дуже рано судити про прогрес в цих, дуже рано судити чи цей процес переговорів стимулює всі сторони конфлікту взяти на себе зобов'язання щодо результатів цих переговорів”, - зазначив Сміт.

В той же час він підкреслив, що “важливо, щоб Росія дуже чітко послала меседж сепаратистам, що є перемир'я, є процес діалогу і вам потрібно виконувати це і припинити продовження конфлікту, військових нападів в регіоні”.

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Відповідаючи на запитання щодо можливого третього етапу санкцій проти Росії, Сміт сказав, що “робота щодо санкцій продовжується”.

В той же час він додав, що не обов'язково, щоб кожного дня ухвалювалося рішення про “нову санкцію, але робота продовжується і лідери європейських країн вже готові оцінити ситуацію і прийняти рішення, якщо будуть відсутні заходи щодо деескалації або будуть кроки по дестабілізації, то тоді будуть рухатися до санкцій”.