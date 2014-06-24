Посол Великої Британії позитивно оцінює розпочаті переговори на сході України
Посол Великої Британії Саймон Сміт позитивно оцінює розпочаті переговори на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.
Він зазначив, що “будь-який процес діалогу кращий ніж стрілянина”.
“Зрозуміло, що дуже рано судити про прогрес в цих, дуже рано судити чи цей процес переговорів стимулює всі сторони конфлікту взяти на себе зобов'язання щодо результатів цих переговорів”, - зазначив Сміт.
В той же час він підкреслив, що “важливо, щоб Росія дуже чітко послала меседж сепаратистам, що є перемир'я, є процес діалогу і вам потрібно виконувати це і припинити продовження конфлікту, військових нападів в регіоні”.
Читайте такожПорошенко схвалив відмову Путіна від використання військ на території України
Відповідаючи на запитання щодо можливого третього етапу санкцій проти Росії, Сміт сказав, що “робота щодо санкцій продовжується”.
В той же час він додав, що не обов'язково, щоб кожного дня ухвалювалося рішення про “нову санкцію, але робота продовжується і лідери європейських країн вже готові оцінити ситуацію і прийняти рішення, якщо будуть відсутні заходи щодо деескалації або будуть кроки по дестабілізації, то тоді будуть рухатися до санкцій”.