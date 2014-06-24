У школі на Луганщині знайшли тіло загиблого прикордонника

17:21, 24 червня 2014
Політика
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На території школи знайдено тіло молодшого сержанта Луганського прикордонного загону.

REUTERS

Про це повідомила начальник відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Луганській області Тетяна Погукай.

Наголошується, що вчора, 23 червня о 08.30 на території школи, розташованої в с. Давидово-Микільське (Луганська область), місцевою жителькою виявлене тіло молодої людини.

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Особа загиблого встановлена - молодший сержант Луганського прикордонного загону гр. Побединський, 1992 р.н.

У загиблого виявлені вогнепальні поранення грудної клітки та голови.

Даний факт зареєстровано в ЄРДР за статтею 115 ч. 1 КК України. Вживаються заходи щодо встановлення обставин події.

Допис by Тетяна Погукай.
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