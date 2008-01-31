БЮТ підтримає будь-яку кандидатуру на посаду генпрокурора

Фракція БЮТ готова підтримати будь-яку кандидатуру на посаду генерального прокурора, яку запропонує фракція “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За словами В.ПИСАРЕНКА, це пов’язано з тим, що кандидатура генпрокурора є квотою НУ-НС. «Тому ми очікуємо зараз від них, коли вони визначаться з новою кандидатурою», - сказав народний депутат.

Він також зазначив, що в будь-якому випадку БЮТ наполягатиме на звільненні Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генпрокурора.

При цьому, за словами В.ПИСАРЕНКА, така позиція БЮТ пов’язана не з політичними мотивами, а з тим, що О.МЕДВЕДЬКО не відповідає займаній посаді.

Крім того, за словами В.ПИСАРЕНКА, свою позицію з цього приводу має визначити і Президент України Віктор ЮЩЕНКО.