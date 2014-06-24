РФ захищатиме права російськомовного населення в Україні - Путін

Про це він заявив на прес-конференції у Відні за підсумками переговорів з президентом Австрії, повідомляє РИА Новости.

«Ми завжди будемо захищати етнічних росіян в Україні і ту частину українського населення, українського народу, яка відчуває свій нерозривний не тільки етнічний, а й культурний, мовний зв`язок з Росією, відчуває себе частиною широкого російського миру», - сказав він.

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«Ми, звичайно, будемо не тільки уважно стежити, а й відповідним чином реагувати. Сподіваюся, що збройні сили для цього не потрібні», - додав президент РФ.

За його словами, Росія розраховує, що права громадян східної України будуть враховані під час мирного процесу к цій країні.

«І ми - Росія і я, як глава держави, хочемо створити умови для цього мирного процесу. Цим обумовлено те, що я звернувся до верхньої палати російського парламенту скасувати постанову на право застосування Збройних сил на Україні, але розраховую на те, що мирний процес розвиватиметься в напрямку вирішення питань про права, законні права громадян, які проживають у східній частині », - сказав Путін.

«Потрібно говорити про зміни в Основний закон, про те, як люди будуть там жити, і як вони будуть гарантовані у своїх правах», - додав президент РФ.