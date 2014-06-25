СБУ затримала заступника голови Слов'янського РВВС за пособництво терористам - ЗМІ

04:20, 25 червня 2014
Політика
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Заступник начальника Слов'янського міськвідділу міліції - начальник міліції громадської безпеки підполковник В. Белянін 20 червня був затриманий співробітниками СБУ.

Славянск

Про це "ОстроВу" повідомляють джерела в правоохоронних органах.

Затримання відбулося на території Святогірська.

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Причиною затримання, ймовірно, стало те, що при захопленні будівлі Слов'янської міліції підполковник Белянін, за інформацією джерела, дав команду в чергову частину здати зброю.

Підполковник Белянин перебував на своїй посаді з серпня 2013 року.

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