СБУ затримала заступника голови Слов'янського РВВС за пособництво терористам - ЗМІ
04:20, 25 червня 2014Політика
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Заступник начальника Слов'янського міськвідділу міліції - начальник міліції громадської безпеки підполковник В. Белянін 20 червня був затриманий співробітниками СБУ.
СБУ затримала заступника голови Слов'янського РВВС за пособництво терористам
Про це "ОстроВу" повідомляють джерела в правоохоронних органах.
Затримання відбулося на території Святогірська.
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Причиною затримання, ймовірно, стало те, що при захопленні будівлі Слов'янської міліції підполковник Белянін, за інформацією джерела, дав команду в чергову частину здати зброю.
Підполковник Белянин перебував на своїй посаді з серпня 2013 року.
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