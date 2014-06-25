У Донецьку терористи викрали документи у Фельдслужбі і вивезли начальника установи - міськУВС



Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, в Калінінський райвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що о 9.00 у відділ Державного управління Фельдслужби України проникли 10 озброєних невідомих у камуфляжній формі, які прибули на автомобілі «Iveco».

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Невідомі викрали документацію, оргтехніку, пошкодили службовий автомобіль і забрали з собою начальника установи - 39-річного жителя м. Макіївки.

За даним фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.146 КК України (викрадення людини).