Коридор для евакуації людей із зони АТО можуть створити вже наступного тижня - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

“Міжвідомчий та координаційний штаб із забезпечення громадян, котрі вивозяться із зони АТО, відбувся під головуванням міністра МВС за участю міністра соцполітики та керівника ДСНС”, - сказав він.

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Шкіряк зауважив, що, зокрема, на Держслужбу з надзвичайних ситуацій покладено обов'язки координувати вихід громадян із зони конфлікту.

Також він нагадав, що для евакуації громадян передбачено один основний і два резервних маршрути.

За словами Шкіряка, правоохоронці готові до організації евакуації населення із зони антитерористичної операції.

"Ми готові до організації цього процесу, і сьогодні головне питання полягає в безпеці. Тільки-но ми будемо переконані, що безпека людей буде гарантована, тоді ми будемо це робити", - сказав Шкіряк.

"Всі, у кого буде бажання залишити цю територію (проведення антитерористичної операції), отримають інформацію", - сказав радник глави МВС.

Він підкреслив, що інформація про місця збору для бажаючих евакуюватися розповсюджуватиметься волонтерами та в інші способи.

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При цьому Шкіряк допустив, що евакуація населення з сходу України проводитиметься вже наступного тижня.

"Можливо, це буде вже наступного тижня", - сказав він.

За словами Шкіряка, такі питання, які пов'язані з організацією безпечного коридору виходу людей, відпрацьовуються. У той же час він зазначив, що з боку бойовиків є спроби блокування виїзду біженців.