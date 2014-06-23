«Айдар» планують розформувати і вивести з зони АТО - комбат

Батальйон «Айдар» збираються розформувати і вивезти із зони АТО через те, що в.о. міністра оборони Михайла Коваля неправильно поінформували про хід бою 17 червня поблизу Луганська.

Про це повідомив командир 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Сергій Мельничук на прес-конференції в УНІАН.

«Останній наш скандальний бій 17 червня, про який ходять чутки, коли всі звинувачували у тому, що ми самовільно пішли в наступ на Луганськ, а насправді це була контратака», - заявив він.

За словами Мельничука, «на позиції наших військ був здійснений напад, і внаслідок деяких подій батальйону довелось «висунутись», щоб відбити нашу техніку і наших солдат, в результаті чого лінія фронту посунулась на 16 км. В операції брав участь не тільки наш батальйон, нам допомагали десантники, піхотинці, внаслідок чого була повернута техніка, була визволена частина солдат і були захоплені позиції противника, захоплено багато озброєння російського виробництва - ПТРК (протитанкові комплекси російського виробництва), дуже багато СПГ-9, РПГ-7, дуже багато боєприпасів, гранат і патронів».

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«Після цього бою прийшло розпорядження, щоб частина залишила позиції, які займає, окопи безпосередньо перед містом Луганськ, відійшла вглиб на основне місце дислокації з подальшим виведенням із зони АТО, передачею батальйону в оперативне командування (ОК) «Південь» і подальшим розформуванням батальйону», - розповів командир батальойну.

Також Мельничук спростував звинувачення у тому, що він залишив підрозділ під час бою. «Коли вівся бій, я був на передовій, і це можуть підтвердити бійці мого підрозділу», - заявив він.

За словами комбата, «коли ми отримали наказ про розформування, через дві години у нас стояли машини із ОК «Південь», щоб забрати польові кухні, засоби зв’язку, медичне обладнання, тобто, мої люди ще стоять в окопах, ще захищають державу а в нас уже забирають засоби для лікування».

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«Наказ про розформування був підписаний в.о. міністра оборони 20 червня, до 23 червня нас мали вже вивезти із зони АТО», - повідомив Мельничук, проте зауважив, що він «докричався» до президента України через секретаря РНБО:

Секретар РНБО «Андрій Парубій провів зустріч із президентом України Петром Порошенком, і було усне розпорядження призупинити дію цього наказу про розформування, і мав би вийти письмовий наказ в.о. міністра оборони про заборону розформування 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар», - заявив він.

На переконання Мельничука, Коваля і Порошенка «неправильно проінформували про хід подій, який стався 17 червня, і цей наклеп призвів до бурхливих подій, які зараз починають розвиватися».

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«Батальйон формувався із місцевих, і якщо батальйон буде виведений за межі території області, їхні сім’ї залишаться без захисників, що може спровокувати конфлікт», - сказав він.

Також Мельничук зауважив, що батальйон «Айдар» під час успішної операції ночі звільнив місто Щастя, у якому розташовано стратегічний міст через Сіверський Донець і теплоелектростанцію. «За одну ніч ми перемістили лінію фронту більш як на 70 км», - сказав він.

Заступник командира 8-ї афганської сотні Самооборони Майдану Сергій Вілов заявив, що «коли в батальйоні було 350 чоловік, їм видали всього 120 автоматів. Коли треба було давати продукти харчування на 350 людей, видавали із розрахунку на 150 чоловік, пояснюючи це тим, що вони не можуть ідентифікувати тих людей, які там, тому що в них немає документів. Але цей батальйон був сформований Із Самооборони Майдану, з багатьох, у кого погоріли документи».

«Збройні сили не надали жодного бронежилета, все забезпечено завдяки Майдану та спонсорам», - додав Вілов.

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Як повідомляв УНІАН, у коментарі в.о. міністра оборони Михайла Коваля від 18 червня йшлося, що рішення про штурм терористичних угруповань, які дислокуються в Луганську, керівництво батальйону “Айдар” прийняло без погодження і координації своїх дій з керівництвом АТО.

Як зазначалося в коментарі, 17 червня керівництво батальйону, особовий склад якого залучений до виконання завдань у рамках антитерористичної операції, самовільно, без погодження і координації своїх дій з керівництвом АТО, вирішило самостійно штурмувати терористів у Луганську. Під час маршу бійці батальйону потрапили в засідку, яку влаштували бойовики. Терористи вели шквальний вогонь з автоматичної зброї і гранатометів. Прийнявши нерівний бій, бійці батальйону “Айдар” викликали підкріплення у штабі АТО.

Керівництво штабу прийняло негайне рішення про надання допомоги. До місця зіткнення з бойовиками було відправлено дві бойові оперативні групи. Внаслідок запеклої сутички серед українських військовослужбовців є вбиті та поранені. Терористи також зазнали численних втрат.

Міністерство оборони офіційно заявило, що цей випадок стався через несанкціоноване прийняття рішення командуванням батальйону “Айдар” на проведення активних бойових дій.

З огляду на факти самовільного прийняття рішень, нескоординованості своїх дій з керівництвом АТО Міноборони запропонувало підпорядкувати батальйони територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань в рамках антитерористичної операції, керівництву АТО.