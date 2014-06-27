Тимчук про терористів: попереду - сили АТО, позаду - вогонь російських "друзів"

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Впускають в Україну, правда, без проблем. Чисто в стилі НКВС, по-путінськи. Терористи повинні знати: вхід на Донбас рубль, вихід - два", - пише він.

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"Легко увійти, так непросто вийти: попереду вогонь сил АТО, позаду - вогонь російських "друзів". Ласкаво просимо в пекло", - написав Тимчук.