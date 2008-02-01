Бойко побачив, як у Тимошенко орудують Гайдук і Тарута

Екс-міністр палива й енергетики Юрій Бойко заявляє, що корпорація "ІСД" Сергія Тарути і Віталія Гайдука пов`язана з урядом Юлії Тимошенко.

Про це він сказав в інтерв`ю "Делу", коментуючи призначення Юрія Продана міністром палива й енергетики, Олега Дубини — головою "Нафтогазу" і ймовірне призначення віце-прем`єром Гайдука.

"Можу сказати, що спостерігається зміцнення групи "ІСД" у владі", - сказав Бойко.

"Це означає, що корпорація "ІСД" пов`язана з урядом Тимошенко. Прем`єр відійшла від своїх принципів відділення бізнесу від влади. Пропонувати мільярдера на посаду віце-прем`єра — це те, що вона завжди критикувала. "Послідовність" – на обличчя", - додав він.

Бойко також припустив, що плани Тимошенко з усунення з газового ринку компанії РосУкрЕнерго пов`язані з бажанням повернути на нього компанію "Ітера".

"Зважаючи на те, що нове керівництво "Нафтогазу" літає на переговори в Москву на літаках "Ітери", можна припустити, що ця структура займе якесь місце. У 2005 році спроби реанімувати "Ітеру" в Україні теж були", - сказав він.

Коментуючи власну заяву про те, що з січня 2008 року Україна несанкціоновано відбирає газ, Бойко уточнив, що з початку січня "Нафтогаз України" не має договорів на покупку газу.

"Користуючись положенням власника газотранспортної системи, НАК просто забирає газ з підземних сховищ і транзитних газопроводів, збирає зі споживачів гроші, якось їх розподіляє, але при цьому не спромоглася закупити необхідні ресурси. Це називається "несанкціонований добір". Нас просто повернули в 1999 рік. Звідси і плутанина", - сказав він.

"Оскільки споживання йде, а договорів закупівлі нема, "Нафтогаз" не може показати власникам ресурсу баланс розподілу газу. Інакше він документально визнає факт несанкціонованого відбору. Російський газ РосУррЕнерго можна було б спокійно пропустити транзитом, а для забезпечення України підняти з підземних сховищ середньоазіатський газ", - додав Бойко.

Він також спростував заяви представників нинішньої влади про те, що попередній уряд залишив "Нафтогаз" і його структури в жалюгідному стані.

"Жодних збитків у компанії не було. За 9 місяців минулого року отримано 1,46 мільярда прибутку. Усі заяви про погіршення фінансового стану компанії робляться винятково з політичною метою", - сказав він.

Українська правда