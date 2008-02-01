Геннадій Москаль: від СБУ залишилися тільки вивіска і антена
Політик відстоює свою ідею створення АКБ
Геннадій Москаль, автор законодавчої ініціативи зі створення Антикорупційного бюро при МВС України, критикує контрпропозицію створити подібну структуру при СБУ. "Вибачте мені, але від СБУ залишилися тільки вивіска і антена. Говорити, що вони здатні створити щось подібне, може тільки той, хто зовсім не розбирається в наших спецслужбах, - заявив Геннадій Москаль в інтерв`ю "Київському телеграфу".- Недавно ми на засіданні комітету запитали пана Наливайченка, чим було викликано зміщення з посади начальника Головного управління по боротьбі з корупцією і оргзлочинністю СБУ Підболячного і призначення на його місце товариша із Закарпаття. Той відповів, що після зміни керівника різко зросли показники. Тоді я попросив Департамент з питань виконання покарань дати довідку про злочинців, які потрапили у в`язницю із слідчих ізоляторів СБУ. Вірогідно, в`язниці повинні бути забиті контрабандистами, членами ОЗГ, міністрами, депутатами і т.д. Але нічого подібного! Так про які показники йде мова? Індус кордон перейшов?"
Геннадій Москаль упевнений, що СБУ зжила себе, як і УБОЗ. Політик вважає. що в АКБ можна взяти не більше 2% від їх особового складу, зокрема з Головного управління "К": "Інших треба набирати з числа офіцерів, які були звільнені як "незручні", оскільки вони не просто говорили "єсть", а мали свою думку і позицію".
Геннадій Моськаль пропонує, щоб співробітники Антикорупційного Бюро одержали статус держслужбовців: "Їм навіть зброї не треба. Стрілянини не треба — потрібна ясна голова, чисті руки і хороший комп`ютер. А працювати належить у Верховній Раді, Кабміні, Секретаріаті Президента, тобто з держслужбовцями першої і другої категорій. Адже всі знають, що гроші збирають в регіонах і везуть до Києва. Тут вони акумулюються у вищих ешелонах власті, які готують ухвали Кабміну, дають розпорядження, видають ліцензії, вирішують кадрові питання і т. д".