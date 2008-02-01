Геннадій Москаль: від СБУ залишилися тільки вивіска і антена

Геннадій Москаль, автор законодавчої ініціативи зі створення Антикорупційного бюро при МВС України, критикує контрпропозицію створити подібну структуру при СБУ. "Вибачте мені, але від СБУ залишилися тільки вивіска і антена. Говорити, що вони здатні створити щось подібне, може тільки той, хто зовсім не розбирається в наших спецслужбах, - заявив Геннадій Москаль в інтерв`ю "Київському телеграфу".- Недавно ми на засіданні комітету запитали пана Наливайченка, чим було викликано зміщення з посади начальника Головного управління по боротьбі з корупцією і оргзлочинністю СБУ Підболячного і призначення на його місце товариша із Закарпаття. Той відповів, що після зміни керівника різко зросли показники. Тоді я попросив Департамент з питань виконання покарань дати довідку про злочинців, які потрапили у в`язницю із слідчих ізоляторів СБУ. Вірогідно, в`язниці повинні бути забиті контрабандистами, членами ОЗГ, міністрами, депутатами і т.д. Але нічого подібного! Так про які показники йде мова? Індус кордон перейшов?"

Геннадій Москаль упевнений, що СБУ зжила себе, як і УБОЗ. Політик вважає. що в АКБ можна взяти не більше 2% від їх особового складу, зокрема з Головного управління "К": "Інших треба набирати з числа офіцерів, які були звільнені як "незручні", оскільки вони не просто говорили "єсть", а мали свою думку і позицію".

Геннадій Моськаль пропонує, щоб співробітники Антикорупційного Бюро одержали статус держслужбовців: "Їм навіть зброї не треба. Стрілянини не треба — потрібна ясна голова, чисті руки і хороший комп`ютер. А працювати належить у Верховній Раді, Кабміні, Секретаріаті Президента, тобто з держслужбовцями першої і другої категорій. Адже всі знають, що гроші збирають в регіонах і везуть до Києва. Тут вони акумулюються у вищих ешелонах власті, які готують ухвали Кабміну, дають розпорядження, видають ліцензії, вирішують кадрові питання і т. д".

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