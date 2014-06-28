Україна не прийме гуманітарну допомогу РФ для неіснуючих біженців

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі департаменту інформаційної політики МЗС з приводу ноти МЗС Росії щодо направлення «гуманітарної допомоги» в східні області України.

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Як зазначається, 27 червня МЗС України отримало ноту МЗС Російської Федерації з інформацією про намір російської сторони направити «гуманітарну допомогу» у «Донецьку та Луганську області, а також, можливо, інші регіони, де перебувають біженці».

МЗС інформує, що сьогодні, 28 червня, російській стороні направлена нота-відповідь, в якій зазначається про неможливість прийняття цієї «гуманітарної допомоги», враховуючи невизначеність її кінцевого адресата.

«Враховуючи той факт, що Донецька і Луганська області, а також Автономна Республіка Крим є невід'ємною частиною України, громадяни України, які знаходяться на цій території, не можуть в принципі мати статус біженців», - підкреслюється в коментарі.

Разом з тим МЗС України зазначив, що «найважливішим кроком з боку російської сторони, яка могла б сприяти врегулюванню ситуації в східних областях України, стала б практична підтримка реалізації мирного плану президента Петра Порошенка.