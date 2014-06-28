Складення терористами зброї багато в чому залежить від позиції Росії - Кучма

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам, коментуючи консультації щодо врегулювання ситуації на сході України, які вчора проходили в Донецьку.

“Ви знаєте мою позицію - багато грати в жмурки з ними (бойовиками — УНІАН) не треба. Я думаю, що ви всі розумієте, що не вони вирішують, як себе вести. І в цьому вся проблема”, - сказав Кучма.

За його словами, якщо Росія не зрозуміє, що мир краще, ніж війна, якщо Росія не зрозуміє, що не можна Донбас перетворювати на Придністров`я, то деескалації насилля не буде, а якщо зрозуміє, то “знайде механізми для того, щоб приструнити всіх цих великих діячів”.

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“Вони всі представники Росії, можна так сказати”, - сказав Кучма.

Він зауважив, що дата проведення наступних консультацій поки не визначена, оскільки президент України підтримав ініціативу ЄС продовжити на 72 години режим перемир`я.

“Так чого ж сьогодні вести переговори про перемир`я? Чекаємо понеділка. Бо я розумію, що після цього ЄС і США хоча б зрозуміють, хто є хто, бо один на один Україну не можна залишати”, - сказав Кучма.

Він вважає безальтернативним мирний шлях врегулювання ситуації у східних областях, але без допомоги ЄС та США мирно це зробити буде неможливо.

“Треба шукати мирний шлях, сподіватись на них (терористів — УНІАН) на сьогоднішній день, судячи по тому настрою, що є у них, що вони підуть на мирний план Порошенка, у мене відчуття немає”, - сказав Кучма, звернувши увагу на те, що бойовики не припинили вогонь, хоча коли представники всіх сторін сідають за стіл переговорів, й саме та сторона кричить, що порушує перемир`я українська сторона.

Він назвав позитивним той факт, що ЄС погодився вести моніторинг, оскільки без цього довести, хто бреше, а хто говорить правду, дуже складно.