Українські десантники збили ще один російський безпілотник-шпигун

За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», о 13.40 терористами був обстріляний блокпост сил АТО на перехресті доріг на Слов'янськ та Красний Лиман. Обстріл зроблено зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів АГС-17.

Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"О 14.20 на кордоні з Росією в Луганській області українськими силовиками збитий ще один безпілотник, який проводив розвідку в повітряному просторі України. БПЛА зайшов з території Росії, пофарбований в сірий колір та він не мав розпізнавальних знаків. Апарат збито підрозділом ППО десантної бригади ЗС України, що здійснює прикриття кордону", - пише Тимчук.

Як згодом повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, літальний апарат обладнаний апаратурою для фото та відео зйомки.

«Після попередніх «візитів» літака до табору завжди слідував мінометний обстріл позицій», - зауважили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на дані РНБО, учора, 28 червня, близько 18 години прикордонний наряд у Луганській області зафіксував факт перетину державного кордону російським безпілотним літаком, який перетнув українсько-російський кордон і заглибився на територію України на 300-500 метрів. Прикордонна служба зупинила розвідувальну місію літака вогнем із стрілецької зброї.