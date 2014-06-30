У міськраді Донецька стверджують, що ситуація у місті стабільна, в районах "відносно спокійно"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міськради.

"Станом на 9.30 ситуація в місті стабільна, в районах відносно спокійно. Комунальні служби та громадський транспорт працюють в штатному режимі", - відзначили в міськраді.

Повідомляється, що в ніч з 29 на 30 червня прихильниками терористичної організації ДНР була зроблена спроба штурму військової частини 3037 у Ленінському районі Донецька, під час якої були підірвані склади з боєприпасами та пальним.Читайте такожУ Донецьку воїни Нацгвардії прорвали облогу терористів і самі підірвали склади зброї в частині - Аваков

Міськради нагадує, що у Донецьку працює "гаряча лінія". Зателефонувавши за телефонами 15-84 або 335-27-85 жителі можуть повідомити про нестандартних ситуаціях і обстановку в районах міста