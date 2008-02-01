ГПУ пред`явить звинувачення замовникам вбивства Гонгадзе
...після експертизи
Заступник генерального прокурора України Микола ГОЛОМША стверджує, що як тільки слідство отримає результати фоноскопічних експертиз записів колишнього майора Державної служби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, то звинувачення у справі загибелі журналіста Георгія Гонгадзе можуть бути пред’явлені конкретним особам.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
«Як тільки експертиза дасть відповідь на питання, слідством буде прийнято відповідне рішення відносно конкретних осіб», - сказав М.ГОЛОМША (маючи на увазі, що це рішення буде торкатися замовників організації вбивства Гонгадзе - УНІАН).
В контексті сказаного він додав, що на даний момент «прокуратурою вжито вже всіх без винятку заходів і слідчих дій, і в даний час ми тільки очікуємо відповіді від працівників США щодо експертів, які братимуть участь у фоноскопічній експертизі».