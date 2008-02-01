ГПУ пред`явить звинувачення замовникам вбивства Гонгадзе

Заступник генерального прокурора України Микола ГОЛОМША стверджує, що як тільки слідство отримає результати фоноскопічних експертиз записів колишнього майора Державної служби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, то звинувачення у справі загибелі журналіста Георгія Гонгадзе можуть бути пред’явлені конкретним особам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Як тільки експертиза дасть відповідь на питання, слідством буде прийнято відповідне рішення відносно конкретних осіб», - сказав М.ГОЛОМША (маючи на увазі, що це рішення буде торкатися замовників організації вбивства Гонгадзе - УНІАН).

В контексті сказаного він додав, що на даний момент «прокуратурою вжито вже всіх без винятку заходів і слідчих дій, і в даний час ми тільки очікуємо відповіді від працівників США щодо експертів, які братимуть участь у фоноскопічній експертизі».