Постачання важкої зброї з Росії в Україну суперечить міжнародним нормам – Більдт

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт називає несумісним з міжнародними нормами постачання з Росії важкого озброєння у східну Україну.

„Велика кількість важких озброєнь зайшла у східну Україну з Росії. Це є несумісним з європейськими та міжнародними нормами і законами”, - написав Більдт на своїй сторінці у Twitter.

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За його словами, за час припинення вогню Україна втратила 31 військовослужбовця, тоді як терористи цей режим припинення вогню „ніколи не сприймали”.

„Новий режим припинення вогню має бути тільки взаємним і має контролюватися”, - вважає Більдт.

Як відомо, сьогодні Більдт перебуває з візитом у Києві.