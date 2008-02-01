Україна і ЄС погодили ряд положень проекту нового базового договору

У Києві відбулося засідання Робочої групи з економічних, секторальних питань та питань щодо розвитку людського потенціалу Україна-ЄС, в рамках шостого раунду переговорів щодо нового базового договору між Україною та Європейським Союзом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономіки, з української сторони під час засідання головувала директор департаменту співробітництва з ЄС Мінекономіки України Наталія РЯБЦЕВА, зі сторони ЄС – заступник начальника підрозділу Генерального директорату Європейської Комісії "Зовнішні зносини" Маделен МАЙОРЕНКО.

У ході засідання продовжувалося погодження положень проекту нового базового договору між Україною та Європейським Союзом за такими напрямами, як охорона навколишнього середовища, політика у сфері промисловості і підприємництва, транскордонне та регіональне співробітництво, освіта та навчання, молодь, культура.

Як зазначив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, саме конструктивний підхід сторін під час зустрічі дозволив завершити погодження та попередньо закрити переговори за такими напрямами, як співробітництво у сферах промисловості та підприємництва, транскордонного та регіонального співробітництва, культурі, освіті та навчанні молоді.

Наступний раунд переговорів відбудеться у березні поточного року в Брюсселі, під час якого обговорюватимуться проекти розділів нового базового договору у таких важливих сферах, як енергетика, транспорт, інформаційне суспільство, охорона навколишнього середовища, законодавство щодо діяльності та заснування компаній.

На порядку денному стоятимуть також питання оподаткування, державних фінансів та фінансового контролю, сільського господарства та розвитку сільської місцевості, захисту прав споживачів, охорони здоров’я, співробітництва у сфері спорту та фізичної культури, туризму.

Як повідомлялося, переговори між Україною та ЄС щодо нового базового договору, який укладатиметься на заміну діючої Угоди про партнерство і співробітництво, розпочалися у березні 2007 року. З того часу проведено 6 раундів переговорів.

Відповідно до Указу Президента України від 5 лютого 2007 р. № 76/2007 "Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення нового базового договору між Україною та Європейським Союзом", Міністерство економіки України визначено відповідальним за координацію переговорного процесу в рамках Робочої групи з економічних, секторальних питань та питань щодо розвитку людського потенціалу, яка охоплює найбільшу кількість переговорних сфер – від енергетики та транспорту до культури і туризму (всього 31напрям).