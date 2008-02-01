Ющенко так критикував податкову, що Буряк ”аж змок”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на засіданні Ради національної безпеки та оборони України розкритикував роботу Державної податкової адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на засіданні РНБО, В.ЮЩЕНКО продовж майже півгодини висловлював свої зауваження на адресу роботи податкової служби.

Після закінчення свого виступу Президент дав слово голові ДПАУ Сергію БУРЯКУ.

«Я аж змок», - так прокоментував виступ Президента С.БУРЯК.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО висловив своє обурення тим, що держава втрачає мільйонні суми внаслідок дії схем ухилення від податків, при цьому податкова служба не демонструє необхідного професіоналізму в своїй роботі. Платники податків, констатував Президент, продовжують користуватися і одержувати нові податкові пільги «за сумнівними судовими рішеннями». Звертаючись до членів РНБО, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що прізвища таких суддів мають бути оприлюднені.

«Половина РНБО сидить у погонах. Кому мені постукати, щоб захистити бюджет?», - поцікавився Президент.

Також В.ЮЩЕНКО висловив своє обурення тим, що уряд (уряд Віктора ЯНУКОВИЧА) вирішував бюджетні проблеми за рахунок добросовісних платників податків. Він зазначив, що за рік сума неповерненого ПДВ зросла на 27%, причому в різних регіонах обсяги повернення дуже різняться. «Йдеться про політизування і очевидний кримінальний зв`язок між податківцями і суб`єктами господарювання», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в 2007 році було повернено 78% від необхідної суми повернення ПДВ. При цьому в Донецькій області цей показник становить 96,3%, у Запорізькій - 94%, у Миколаївській - 87%, а в Київській - 50%, у Полтавській - 52%, у Львівській області – 56%.

Президент доручив СБУ розібратися в цьому питанні і на наступному засіданні РНБО зробити звіт по даній темі.

Серед підприємств та організацій, яким не повертається ПДВ, В.ЮЩЕНКО назвав Крюківський вагонобудівний завод - не повернено 100 млн. грн., «Сумихімпром» - 21 млн. грн., Сумське товариство сліпих - 7 млн. грн.

Також Президент запропонував у першому кварталі створити тестову модель з відстеження відносин держави та бізнесу з питання повернення ПДВ.

В.ЮЩЕНКО також піддав критиці роботу Державної митної служби за прийняття неоплачених податкових векселів. Він повідомив, що оплата податкових векселів грошима на сьогодні становить 14,3% від загального обсягу погашених векселів.