Бойовики захопили компресорну станцію газопроводу в Луганській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив на брифінгу.

«У селі Велика Вергунка, що на Луганщині, бойовики захопили компресорну станцію №1, яка підтримує необхідний тиск у трубі для постачання газу по міжнародному газопроводу», - заявив він.

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«У нас є інформація про захоплення цієї станції, але ми сподіваємося, що це не спричинить жодних наслідків для поставок газу», - повідомив Лисенко.