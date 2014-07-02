Бойовики захопили компресорну станцію газопроводу в Луганській області
13:25, 02 липня 2014Політика
0 0
Бойовики захопили компресорну станцію газопроводу в Луганській області.
Reuters
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив на брифінгу.
«У селі Велика Вергунка, що на Луганщині, бойовики захопили компресорну станцію №1, яка підтримує необхідний тиск у трубі для постачання газу по міжнародному газопроводу», - заявив він.
Читайте такожРоботу каналу «Сіверський Донець-Донбас» зупинено, одного співробітника вбито
«У нас є інформація про захоплення цієї станції, але ми сподіваємося, що це не спричинить жодних наслідків для поставок газу», - повідомив Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter