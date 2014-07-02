Терористи залишають будівлю Донецької облдержадміністрації – речник РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу.

«Терористи розпочали процес евакуації з будівлі Донецької облдержадміністрації. Вони мають за мету вивести з міста усі накопичені фінансові ресурси та наявне у них озброєння», - заявив він.Читайте такожБойовики штурмують Донецьке облуправління міліції, одного правоохоронця вбито

«Організацію забезпечення системи безпеки та охорони даного закладу (Донецької ОДА - УНІАН) покладено на чеченських найманців», - зауважив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, озброєні терористи 6 квітня захопили будівлю Донецької ОДА.