Терористи залишають будівлю Донецької облдержадміністрації – речник РНБО
13:57, 02 липня 2014Політика
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Терористи залишають будівлю Донецької облдержадміністрації, захоплену ними на початку квітня.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу.
«Терористи розпочали процес евакуації з будівлі Донецької облдержадміністрації. Вони мають за мету вивести з міста усі накопичені фінансові ресурси та наявне у них озброєння», - заявив він.Читайте такожБойовики штурмують Донецьке облуправління міліції, одного правоохоронця вбито
«Організацію забезпечення системи безпеки та охорони даного закладу (Донецької ОДА - УНІАН) покладено на чеченських найманців», - зауважив Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, озброєні терористи 6 квітня захопили будівлю Донецької ОДА.
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