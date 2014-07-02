СБУ ідентифікувала одного з ватажків бойовиків на прізвисько "Якут"

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

"Служба безпеки України встановлює та притягує до кримінальної відповідальності учасників бандформувань, які фінансуються та керуються спецслужбами РФ на сході України. Встановлено особу одного з ватажків бойовиків на прізвисько «Якут-снайпер», група якого за завданням спеціальних служб РФ чинить збройний опір силам АТО та тероризує мирне населення у Донецькій області. «Якут» - громадянин України Сяткін Денис Володимирович, 1972 р.н., уродженець м. Магнітогорськ Челябінської області Росії", - повідомили у прес-центрі.

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"Згодом під керівництвом свого куратора з ФСБ РФ капітана Олександра Обера бойовик готувався до перекидання на схід України для організації терактів та диверсій. «Якут» пройшов спеціальне навчання на тренувальній базі спецслужб РФ під Ростовом. Встановлено, що 20 червня ц.р. група Сяткіна-«Якута» незаконно перетнула державний кордон України в районі населеного пункту Дмитрівка Донецької області у складі колони російської військової техніки (5 танків, 7 БМП та декілька КАМАЗів). Наприкінці червня, «Якут» та його бандити підступно обстрілювали позиції сил АТО у Сніжнянському районі Донецької області. За вчинені злочини бойовики отримували плату до двох тисяч доларів США", - повідомили у прес-центрі.