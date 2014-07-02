Суд у Москві заочно заарештував Коломойського

Басманний районний суд Москви заочно заарештував голову Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського.

Про це УНІАН повідомили У Слідчому комітеті Росії.

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«Сьогодні Басманним районним судом м. Москви за результатами розгляду клопотання Слідчого комітету Росії стосовно Ігоря Коломойського заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Найближчим часом Слідчий комітет дасть необхідні доручення відповідним правоохоронним органам про негайне встановлення місцезнаходження обвинуваченого і взяття його під варту», - зазначається у повідомленні.

Також Слідчий комітет найближчим часом направить до суду матеріали про арешт інших «співучасників цих злочинів» - міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова і командира батальйону «Айдар» Сергія Мельничука.

У відповідь голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський заявляє, що правосуддя, котре навіть у Росії називають "басманним", його не турбує.

Відповідний коментар Коломойського стосовно рішення Басманного районного суду Москви заочно арештувати його розміщено на офіційному сайті Дніпропетровської ОДА.

«Правосуддя, що навіть в Росії називається «басманним», мене не турбує», - сказав Коломойський.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня у Слідчому комітеті РФ заявили про порушення кримінальної справи стосовно Коломойського і Авакова. 21 червня Слідчий комітет РФ оголосив їх у міжнародний розшук.

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Довідка УНІАН. РФ у березні 2014 року, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим, і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів.

Власті РФ подають військову, матеріально-технічну, економічну і фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

15 квітня у Донецькій і Луганській областях розпочалася антитерористична операція.