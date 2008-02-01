Уряд США готовий розширити співпрацю з Кабміном Тимошенко

Уряд США готовий розширити співпрацю з українським урядом, зокрема з Міністерством юстиції України, в рамках раніше започаткованих проектів правової допомоги щодо реформи кримінальної юстиції та боротьби із корупцією.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР сьогодні під час зустрічі з міністром юстиції України Миколою ОНІЩУКОМ, повідомили УНІАН у прес-службі Мін‘юсту.

Зокрема, уряд США готовий інтенсифікувати співпрацю з українським Мін‘юстом в рамках діяльності Ради з питань реалізації порогової програми «Виклики тисячоліття» щодо зниження рівня корупції, зазначив В.ТЕЙЛОР в контексті інформації, озвученої українським міністром щодо підписання Президентом України 1 лютого Указу «Про деякі заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної антикорупційної політики». Згідно з Указом на Міністерство юстиції України пропонується покласти низку завдань у сфері запобігання та протидії корупції.

Крім того, уряд США готовий продовжувати надавати експертну допомогу щодо судової реформи, а також реформування кримінальної юстиції в Україні. Як було зазначено у ході зустрічі, така співпраця була успішно започаткована у грудні 2006 року Угодою про стратегічне завдання з виконання програми зниження рівня корупції у державному секторі (в рамках Програми порогових країн Фонду «Виклики тисячоліття»).

Посол США також передав українському міністру запрошення відвідати Сполучені Штати Америки з офіційним візитом. Як було зазначено у ході зустрічі, у рамках такого візиту може відбутися діалог щодо підписання двома державами міжурядових та міждержавних угод у правовій сфері.

Як повідомлялося, 4 грудня 2006 року Україною була підписана Угода про стратегічне завдання з виконання програми зниження рівня корупції у державному секторі (в рамках Програми порогових країн Фонду «Виклики тисячоліття»). Сторонами угоди є уряд України та уряд США, який діє через Агентство США з міжнародного розвитку.