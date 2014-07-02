Клімкін висміяв російське телебачення
21:37, 02 липня 2014Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висміяв російське телебачення, яке повідомило, що начебто його викликали в Берлін, щоб Україна відновила припинення вогню.
Reuters
"РосТБ каже, що ЄС і РФ викликали мене, щоб Україна відновила припинення вогню. А може це колегу Лаврова викликали, щоб РФ припинила агресію?" - написав Клімкін на своїй сторінці у Твіттері, коментуючи таку інформацію.
Як відомо, у середу в Берліні відбулися чотиристоронні переговори з питань врегулювання кризи за участю міністрів Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра, Франції Лорана Фабіуса, Клімкіна та Росії Сергія Лаврова.
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