Клімкін висміяв російське телебачення

"РосТБ каже, що ЄС і РФ викликали мене, щоб Україна відновила припинення вогню. А може це колегу Лаврова викликали, щоб РФ припинила агресію?" - написав Клімкін на своїй сторінці у Твіттері, коментуючи таку інформацію.

Як відомо, у середу в Берліні відбулися чотиристоронні переговори з питань врегулювання кризи за участю міністрів Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра, Франції Лорана Фабіуса, Клімкіна та Росії Сергія Лаврова.