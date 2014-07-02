Голови МЗС України, Росії, Німеччини та Франції ухвалили спільну декларацію в Берліні

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Результатом переговорів стала декларація, в якій ідеться про створення тристоронньої групи із урегулювання кризи на Сході України. Уже найближчим часом представники України, Росії та ЄС мають підготувати умови для припинення вогню.

Зазначимо, що очільники дипломатичних відомств зібралися у німецькій столиці на запрошення міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Зустріч була закритою для преси і відбувалася у будівлі німецького МЗС.

Читайте такожУ Берліні екстрено зберуться глави МЗС України, Франції, Німеччини і РосіїНинішні переговори дипломатів - це друга спроба залагодити конфлікт дипломатичними методами. Першу зробила Ангела Меркель під час телефонних розмов із президентами України, Росії і Франції. Тоді Петро Порошенко на прохання колег оголосив про призупинення антитерористичної операції, однак відновив її після того, як сепаратисти попри все продовжували атаки, а переговори з ними виявилися фарсом.

Нині на переговорах міністрів закордонних справ постали дві головні теми. Перша - як облаштувати ефективний захист українського кордону, щоб припинити потрапляння на українську територію бойовиків та зброї з Росії. Також Берлін хоче домогтися гарантій безпеки для спостерігачів ОБСЄ, які мають працювати на Донбасі.

Ще одна мета нинішніх переговорів дипломатів чотирьох країн - підготувати ґрунт для припинення воєнних дій на Донбасі за реального сприяння Росії: коли б сепаратисти припинили вогонь, а не зловживали затишшям для предислокації, ротації і подальших атак на українських військових.