Підрозділи АТО успішно виконують завдання щодо звільнення захоплених міст

Так, війсковими АТО взято під контроль населені пункти Закотне, Райгородок, Резніковка, Райолександрівка. Створені передумови взяття під свій контроль населеного пункту Миколаївка, тим самим відрізавши постачання матеріально-технічних засобів та боєприпасів терористам зі сходу.

Також силами АТО було відновлено чітку координацію з українським блокпостом, який довгий час знаходився в нестерпних умовах у тилу ворога. Активні дії в цьому напрямку нарощуються, бойовики повністю дезорієнтовані. Бандформування зазнали значних втрат в особовому складі та техніці. Інформація про втрати бойовиків приховується ватажками, щоб не деморалізувати залишки угрупувань терористів.

Читайте такожСиловики знищили 5 "Камазів" з бойовиками - Тимчук

Сьогодні один із підрозділів ВДВ вилучив у бойовиків броньований КАМАЗ новітнього зразка, в причепі якого було знайдено 33 ящики 120 мм мін, 2 міномети 2С-12 «Сани» (російського виробництва), 2 міномети 82 мм БМ-37 «Поднос» (російського виробництва), РПО «Шмель», АГС-17, ПТУР та 2 ПЗРК, велику кількість стрілецької зброї. Інший підрозділ ВДВ ЗС України захопив велику кількість стрілецької зброї.