Експерт вважає, що візовий режим з РФ не захистить Україну від терористів

Введення візового режиму з Росією не стане панацеєю від проникнення в Україну терористів.

Таку думку під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», висловив голова правління фонду "Майдан закордонних справ", дипломат, колишній консул України у Стамбулі Богдан Яременко.

"Я 20 років пропрацював на дипломатичній службі... Я є категоричним опонентом віз. Пригадайте теракти в США: наявність чи відсутність віз дозволяє терористам потрапляти через кордон. Віза не є панацеєю. Вона є дипломатичним бюрократичним інструментом, якій заважає людям вільно подорожувати", - сказав Яременко.

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За його словами, для мінімізації чи унеможливлення проникнення деструктивних елементів з боку Росії в Україну має бути щільно захищений, закритий кордон, через який слід «пропускати лише людей, які нам не докучатимуть».

У свою чергу, народний депутат від ВО "Свобода" Ігор Мірошниченко висловив думку, що як приклад перетину російсько-українського кордону можна взяти варіант перетину українсько-польського кордону.

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"Немає проблеми, щоб люди вільно спілкувалися між собою, але треба припинити потік терористів через кордон", - сказав Мірошниченко.

За його словами, недоцільно повністю розривати дипломатині відносини з Росією. "Є така дипломатична процедура, як відкликання посла для консультацій", - зазначив депутат.