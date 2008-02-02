Польща радить Україні не розчаровуватися, якщо ПДЧ «не вигорить»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ закликає не розчаровуватися, якщо Україна не приєднається до Плану дій щодо членства в НАТО на Бухарестському самміті НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» (№ 4 (683) 2 - 8 лютого 2008 р.).

«Прикро, що лист до генсека НАТО з проханням про приєднання до ПДЧ не підписали років зо два тому, коли пам’ять про помаранчеву революцію була ще дуже жива й була велика симпатія до України. Кувати залізо потрібно було тоді», - сказав Р.СІКОРСКИЙ.

«Але вступ у НАТО - тривалий процес, який часто супроводжується сумнівами. Тепер треба надолужити згаяний час. Я вважаю, що шанси України на приєднання до ПДЧ у Бухаресті зростають, але я б вас закликав не розчаровуватися, якщо рішення не приймуть на цьому саміті альянсу. У кожному разі, процес досягнення стандартів буде корисний для України», - додав він.

Водночас він наголосив, що Польща вітає лист Президента, прем’єр-міністра і спікера до генсека НАТО з проханням про надання Україні Плану дій щодо членства в організації на Бухарестському саміті альянсу.

«Європейська і євроатлантична перспектива природна для вашої країни. І ми переконуємо наших союзників підтримати прохання України. Але рішення НАТО залежить не тільки від Польщі, оскільки Північноатлантичний альянс — супердемократична організація. Тут рішення приймаються не більшістю, а одноголосно», - додав він.