Польща радить Україні не розчаровуватися, якщо ПДЧ «не вигорить»
Кувати залізо потрібно років зо два тому
Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ закликає не розчаровуватися, якщо Україна не приєднається до Плану дій щодо членства в НАТО на Бухарестському самміті НАТО.
Про це він сказав в інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» (№ 4 (683) 2 - 8 лютого 2008 р.).
«Прикро, що лист до генсека НАТО з проханням про приєднання до ПДЧ не підписали років зо два тому, коли пам’ять про помаранчеву революцію була ще дуже жива й була велика симпатія до України. Кувати залізо потрібно було тоді», - сказав Р.СІКОРСКИЙ.
«Але вступ у НАТО - тривалий процес, який часто супроводжується сумнівами. Тепер треба надолужити згаяний час. Я вважаю, що шанси України на приєднання до ПДЧ у Бухаресті зростають, але я б вас закликав не розчаровуватися, якщо рішення не приймуть на цьому саміті альянсу. У кожному разі, процес досягнення стандартів буде корисний для України», - додав він.
Водночас він наголосив, що Польща вітає лист Президента, прем’єр-міністра і спікера до генсека НАТО з проханням про надання Україні Плану дій щодо членства в організації на Бухарестському саміті альянсу.
«Європейська і євроатлантична перспектива природна для вашої країни. І ми переконуємо наших союзників підтримати прохання України. Але рішення НАТО залежить не тільки від Польщі, оскільки Північноатлантичний альянс — супердемократична організація. Тут рішення приймаються не більшістю, а одноголосно», - додав він.