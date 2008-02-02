У Європі зацікавилися ідеєю Тимошенко

Європейський Союз зацікавлений у реалізації проекту “White Stream” («Білий потік»), який передбачає будівництво нового трубопроводу для поставок газу з каспійського регіону до Європи через Україну і виконує функцію диверсифікації газопостачання.

Про це газеті «Дзеркало тижня» (№ 4 (683) 2 - 8 лютого 2008 р.)повідомив помічник координатора Європейської комісії з питань південних газотранспортних проектів коридору Схід-Захід Брендан ДЕВЛІН, відповідаючи на запитання щодо серйозності намірів Єврокомісії у підтримці проекту та участі України в ньому.

«White Stream — дуже важливий проект для Європейського Союзу, і ЄС нині перебуває у процесі рішення щодо його фінансування в рамках забезпечення сталості розвитку центральноєвропейського регіону», — запевнив представник Єврокомісії.

«Причому цей проект дуже важливий із погляду безпеки енергопостачання як для України, так і для Євросоюзу. Більше того, ЄС розглядає роль цього проекту в ширшому контексті — формування всього європейського газового ринку, особливо в Центральноєвропейському регіоні», - наголосив він.

За словами Б.ДЕВЛІНА, технічно фінансування проекту може здійснюватися за допомогою фінансових інструментів реалізації проектів створення єдиної транс’європейської енергетичної мережі.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала Європейському Союзу бути партнером у реалізації проекту “Білий потік” з постачання газу до Європи.

“Так, сьогодні існує проект, який підтримується ЄС, – “Набукко”. Але ми б хотіли запропонувати розглянути проект “Білий потік”, який проходить територією України і також виконує функцію диверсифікації постачання газу до Європи. Цей проект може бути економічно ефективнішим, і ми б хотіли, щоб Україна і ЄС були партнерами в його реалізації”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

28 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила про намір спільно з Євросоюзом побудувати новий газопровід «Білий потік», який з`єднає країни Центральної Азії з державами ЄС через Чорне море і Україну.

Ідея “Білого потоку” (White Stream) полягає в будівництві газопроводу з Туркменістану через Азербайджан в грузинський порт Супса, і потім дном Чорного моря через Крим у напрямі Європейського Союзу.

Вперше Ю.ТИМОШЕНКО висунула ідею створення газопроводу White Stream ще в 2005 році.