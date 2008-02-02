Ющенко закликає українську молодь не бути байдужою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає молодь не бути байдужими щодо майбутнього України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на заходах, присвячених пам’яті героїв Крут.

За його словами, потрібно зробити все, щоб уроки, які стосуються нашого 90-річного минулого, були вивчені і не було допущено їх повторення.

«Щоб ми говорили про відновлення української віри в нашу демократичну країну, віру в нашу рідну землю і дбали про неї», - підкреслив Президент.

Він висловив переконання, що ще багато років українці приходитимуть до Крут, що свідчить про колосальну духовну перемогу українського. «Українська держава, заради якої вони пішли у бій, стала сьогодні реальністю. Пам’ять про подвиг героїв Крут є вічною і святою для кожного українця», - сказав він.

За його словам, відповідальність сучасних українців полягає в тому, щоб зберегти героїчні сторінки історії. «Влада зобов’язана зробити все, щоб не допустити найменших блюзнірських замахів на наші святині. Звитяга героїв Крут має стати взірцем для української молоді», - підкреслив Президент.

В.ЮЩЕНКО процитував слова звернення до українського студентства тих часів: «Хай кожен студент України пам’ятає, що в цей час злочинно бути байдужим».

«Я закликаю молодь України бути не байдужою до майбутнього Батьківщини, шанувати нашу історію і берегти пам’ять героїв», - підкреслив глава держави.

Президент також побажав Україні миру, злагоди і незламності.

«Закликаю всіх громадян України плекати любов до рідної землі, рідної мови, національного духу. Ми – великий народ. Я бажаю нам успіху і твердої віри у спільну нашу перемогу».

Після цього Президент України оглянув батально-історичне дійство «Бій під Крутами».