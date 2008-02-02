Ющенко заявляє, що у нього немає розбіжностей з Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що в нього не має розбіжностей з урядом Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, під час підходу до преси у Крутах В.ЮЩЕНКО нагадав, що сьогодні в Україні вперше сформовано український парламент з демократичною більшістю.

«Давайте дамо шанс більшості працювати віддано, чесно, без жодних авантюр і кроків, які б народили чвари чи недовіру в цьому партнерстві», - сказав Президент.

Він наголосив на необхідності «відбивати всі атаки», які сьогодні отримує більшість, провокації на кшталт того, що сьогодні в більшості існують процеси руйнівного характеру, «що там в стосунках між Президентом і прем’єром є якісь клопоти”. “Та ніяких клопотів не має. Я говорю з вами чесно, так як я говорю з прем’єр-міністром, говорю з командою більшості, і благаю одного – їх політика має бути успішною», - підкреслив В.ЮЩЕНКО. Він зауважив, що просить їх вести чесно і прозоро політику, чесно і прозоро будувати взаємовідносини.

Президент також наголосив, що, на його переконання, і більшості, і уряду потрібно дати шанс, щоб вони продемонстрували, на що здатні.

«Дуже важливо не помилитися в цілях і засобах їх досягнення. Я переконаний, що є всі можливості для того, щоб і український парламент, і український уряд вперше за 16 років продемонстрували не тільки монолітність, гармонію спільних дій, а й хорошу ефективну результативну політику як в сфері національної економіки, так і в сфері гуманітарного соціального розвитку», - сказав він.