Самооборона переїжджає з Майдану до Київської фортеці - ЗМІ

Самооборона переїжджає з Майдану Незалежності до Київської фортеці.

Як повідомляє «5-й канал», таке рішення ухвалили через дискредитацію ідей Майдану та Самооборони іншими мітингувальниками.

Члени Cамооборони планують привести до ладу Київську фортецю та прилеглу територію і частково переобладнати під штаб. Туди незабаром переїдуть дві сотні «само оборонців» та 30 наметів, які нині стоять на Майдані.

Однак один намет Самооборони на Майдані залишатиметься.

Читайте такожБлизько 400 активістів Майдану не збираються розходитися "Революція наша продовжується, просто вона не має бути прив’язана до цього місця. Ми переїжджаємо туди, де буде контрольована територія, де ми можемо дійсно контролювати наших людей і вийти з території, з Майдану", – пояснив керівник виконавчого комітету Самооборони Майдану Данило Клех.

За його словами, зараз на Майдані є багато речей, які дискредитують Самооборону, а в Київській фортеці керівники зможуть дійсно контролювати членів організації.

У повідомленні нагадується, що недавно група молодиків у камуфляжній формі на Майдані напали на знімальні групи "5-го каналу" та СТБ і намагались завадити роботи журналістів та погрожували розправою. Нападників уже затримала міліція.