Терористи атакують спецпризначенців ДПтС - голова служби
У Донецьку терористи захопили приміщення управління ДПтСУ та напали на місцевий загін спеціального призначення ДПтС.
Про це повідомив голова служби Сергій Старенький на своїй сторінці у Facebook.
"В даний час йде бій біля підрозділу Донецького загону спецпризначення ДПтС. велика кількість терористів атакують приміщення спецназу з метою захоплення зброї. Наші стріляють у відповідь. Я тим терористам не заздрю - отримають те що зароблять, хлопці там міцні", - написав він.
Читайте такожБойовики розташувалися в гуртожитках Донецька, бої йдуть за межами містаТакож Старенький додав, що терористами було захоплено приміщення управління ДПтСУ в Донецьку, але люди були своєчасно евакуйовані звідти.
Нагадаємо, частина бойовиків зі звільнених силами АТО Краматорська та Слов'янська прорвалися до Донецька та Луганська. Зараз, зокрема, місцеві мешканці повідомляють, що у Донецьку чути вибухи, озброєні чеченці зупиняють мирних жителів на вулиці, а на центральній площі монтують сцену.