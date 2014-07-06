Політолог вважає єдино правильним рішенням не вводити воєнний стан

Про це заявив український політолог Ігор Попов в ефірі програми «Національний інтерес» на телеканалі БТБ.

"Введення воєнного стану може призвести до подальшої ескалації конфлікту і, можливо, буде виглядати, як провокація для РФ, тобто стати приводом до прямого військового вторгнення Росії на територію України", - вважає він.

Читайте такожГеращенко пояснила, чому Порошенко відмовився вводити воєнний стан на Донбасі"Президент України приймає остаточні рішення як найбільш повно і правильно інформована особа в державі. Він отримує набагато більш об'єктивну інформацію, ніж журналісти навіть найбільш шанованих ЗМІ. Тому я розумію рішення Президента не робити ставку на вирішення конфлікту виключно військовим способом, адже це занадто великі втрати. Тому на даний момент, думаю, всі рішення Петра Порошенка були єдино правильними", - сказав Попов.

Читайте такожПарубій пояснив, чому не вводять воєнний стан "Загибель солдатів - це трагедія. Але ще більша трагедія - загибель мирних громадян, ні в чому не винних людей. Тому їхнє життя і безпека є більш важливим пріоритетом, ніж швидкість і успіх антитерористичної операції або будь-які політичні поступки. У зв'язку з цим, я думаю, що найближчим часом все-таки ми побачимо перехід від військових методів вирішення конфлікту до політичних і дипломатичних", - підкреслив Попов.