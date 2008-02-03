Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє не допустити дестабілізації балансу газу в країні у зв`язку з планованим переходом на прямі постачання природного газу в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила у суботу на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Баланс газу в Україні на сьогодні буде забезпечений, і ми здійснюватимемо всі ці кроки так, щоб не було ніякого відчуття на внутрішньому ринку України чи на зовнішніх ринках хоча б найменшої дестабілізації будь-яких процесів», - сказала вона.

Прем`єр-міністр повідомила, що РНБО на засіданні 1 лютого уповноважила уряд на ведення переговорних процесів щодо забезпечення балансу природного газу з тими країнами, які можуть брати в цьому участь.

«Уряд почне планово здійснювати цю роботу. Сказати зараз скільки часу на це буде потрібно, я не можу. Це стане можливим тільки тоді, коли завершаться хоч б перші раунди переговорів», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Президент підтримав початок переговорного процесу уряду з тими країнами, які так чи інакше мають відношення до забезпечення України природним газом», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.