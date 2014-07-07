66% росіян проти введення російських військ в Україну - опитування

Такі результати опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД).

За кілька місяців частка респондентів, що допускають, що між Росією і Україною найближчим часом може початися війна суттєво зросла - з 17% у кінці березня до 30% в червні ц.р. Одночасно, значно менше стало тих, хто вважає неймовірним подібний сценарій розвитку подій - сьогодні так думають 54% (14% називають військові дії абсолютно неможливими, а 40% - вкрай малоймовірними), тоді як в кінці березня їх було 80%. Нарешті, 11% опитаних заявили, що така війна вже йде.

Читайте такожБільшість українців негативно оцінили діяльність президента Росії

Дві третини росіян (66%) висловлюються проти введення російських військ в Південно-Східну Україну з метою припинення військового конфлікту. Эту позицію в більшій мірі поділяють літні люди (71% старші 60 років), жителі великих і середніх міст (74-75%). Про необхідність військового втручання з боку Росії заявляє чверть (27%) опитаних, і насамперед, москвичі і петербуржці (41%), прихильники КПРФ (35%), респонденти з низьким доходом (35%).

При цьому, розмірковуючи над тим, які події могли б стати причиною для введення військ, вже третина респондентів (33%) сказала про те, що Росії не слід цього робити ні при яких умовах.

За словами п'ятої частки опитаних, російські війська можуть увійти на українську територію, у першу чергу, в разі, якщо будуть продовжувати гинуть мирні жителі на Україні (18%), або ж виникне загроза терористичних актів на території російської держави (18%), продовжаться нападу на КПП на російсько-українському кордоні (18%).

Ще 13% опитаних вважають, що причиною військових дій може бути введення військ НАТО на територію України. А 10% запропонували б відгукнутися на прохання про введення військ від Донецької та Луганської народних республік.

Нові випадки загибелі російських журналістів вважають вагомою підставою для введення військ 7% учасників опитування. Інші ж (7%) схильні погодитися на військове втручання за умови продовження диверсій проти російських поїздів та газопроводу. І лише 3% респондентів заявили, що події вже достатньо для прийняття подібного рішення.

Ініціативні всеросійські опитування ВЦВГД проведено 21-22, 28-29 июня2014 р. Опитано 1600 чоловік в 130 населених пунктах в 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.