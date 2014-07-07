66% росіян проти введення російських військ в Україну - опитування
Більшість росіян проти введення російських військ в Україну, проте кожен п'ятий допускає таку можливість при виникненні загрози безпеці для наших громадян.
Такі результати опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД).
За кілька місяців частка респондентів, що допускають, що між Росією і Україною найближчим часом може початися війна суттєво зросла - з 17% у кінці березня до 30% в червні ц.р. Одночасно, значно менше стало тих, хто вважає неймовірним подібний сценарій розвитку подій - сьогодні так думають 54% (14% називають військові дії абсолютно неможливими, а 40% - вкрай малоймовірними), тоді як в кінці березня їх було 80%. Нарешті, 11% опитаних заявили, що така війна вже йде.
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Дві третини росіян (66%) висловлюються проти введення російських військ в Південно-Східну Україну з метою припинення військового конфлікту. Эту позицію в більшій мірі поділяють літні люди (71% старші 60 років), жителі великих і середніх міст (74-75%). Про необхідність військового втручання з боку Росії заявляє чверть (27%) опитаних, і насамперед, москвичі і петербуржці (41%), прихильники КПРФ (35%), респонденти з низьким доходом (35%).
При цьому, розмірковуючи над тим, які події могли б стати причиною для введення військ, вже третина респондентів (33%) сказала про те, що Росії не слід цього робити ні при яких умовах.
За словами п'ятої частки опитаних, російські війська можуть увійти на українську територію, у першу чергу, в разі, якщо будуть продовжувати гинуть мирні жителі на Україні (18%), або ж виникне загроза терористичних актів на території російської держави (18%), продовжаться нападу на КПП на російсько-українському кордоні (18%).
Ще 13% опитаних вважають, що причиною військових дій може бути введення військ НАТО на територію України. А 10% запропонували б відгукнутися на прохання про введення військ від Донецької та Луганської народних республік.
Нові випадки загибелі російських журналістів вважають вагомою підставою для введення військ 7% учасників опитування. Інші ж (7%) схильні погодитися на військове втручання за умови продовження диверсій проти російських поїздів та газопроводу. І лише 3% респондентів заявили, що події вже достатньо для прийняття подібного рішення.
Ініціативні всеросійські опитування ВЦВГД проведено 21-22, 28-29 июня2014 р. Опитано 1600 чоловік в 130 населених пунктах в 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.