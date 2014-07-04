Понад 70% українців вважають окупацію Криму агресією - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати презентованого на прес-конференції соціологічного дослідження, проведеного благодійним фондом «Майдан закордонних справ» спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 31 травня по 5 червня.

36,2% респондентів вважають, що причиною окупації Криму було бажання влади РФ продемонструвати світу свою силу, 36% - бажання керівництва Росії розширити територію за рахунок сусідів, 28,2% - бажання «покарати» Україну за намагання проводити незалежну політику, 25,6% - побоювання Кремля щодо виникнення свого Майдану в Москві, 18,7% - бажання керівництва РФ відвернути увагу росіян від проблем у самій Росії, 15,7% - порушення Україною домовленостей при відстороненні Віктора Януковича від влади, 15,1% - скасування «мовного закону», 8,1% - утиски етнічних росіян та російськомовних в Україні. 5,3% опитаних було важко відповісти, 2,5% відповіли інше.

Читайте такожДерждума Росії вирішила зробити з окупованого Криму гральну зонуКрім того, 79,2% респондентів не погоджуються із твердженням, що дії Росії у Криму були необхідні для захисту російськомовного населення, 12,9% погодились з такою думкою, а 7,9% було важко відповісти.

Більшість опитаних - 82,8% - не погодились із твердженням, що дії Росії сприяють нормалізації ситуації в Україні, 7,6% погодились, 9,6% важко відповісти.

Також більшість українців -74,3% - згодні, що дії Росії є агресією стосовно України, 16,85% - не згодні, 8,9% важко відповісти.

Всього було опитано 2001 респондента віком від 18 років в усіх регіонах України за винятком Криму. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.