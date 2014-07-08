Нацраду з питань телерадіомовлення очолив Юрій Артеменко

Першим заступником голови Нацради обрано Ольгу Герасим'юк, заступник голови - Григорій Шверк, відповідальним секретарем - Катерина Котенко.

Напередодні президент України Петро Порошенко провів зустріч із новопризначеними членами регуляторного органу, на якій озвучив головне завдання діяльності Національної ради – захист українського інформаційного простору.

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Крім того, Порошенко зазначив, що нині важливо розробити програми спеціального інформаційного мовлення для Донбасу. За його словами, не можна допустити перекручування фактів в інформуванні про події в Луганській та Донецькій областях.

Згідно із законодавством, до складу Нацради входить 8 членів.