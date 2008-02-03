Голова Житомирської облради коментує “встановлення партійної диктатури”

Голова Житомирської обласної ради Ірина СИНЯВСЬКА розцінює рішення суду про відсторонення її від участі в сесіях облради як “встановлення партійної диктатури”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної ради.

За словами І.СИНЯВСЬКОЇ, вперше в Україні підставою для рішення суду став інтерес політичних партій.

"Суддя Печерського районного суду Києва уперше в історії України вказує справжні причини прийняття рішення про заборону 14 депутатам Житомирської обласної ради, у тому числі й голові обласної ради І.СИНЯВСЬКІЙ, брати участь у засіданнях сесій обласної ради", - заявила І.СИНЯВСЬКА, коментуючи ухвалу згаданого суду від 29 січня цього року (УНІАН: суд забороняє посадовцям облради реєструвати та допускати до участі в пленарних засіданнях Житомирської облради її голову І.СИНЯВСЬКУ та ряд депутатів, яких рішенням Ради БЮТ від 2 червня минулого року та конференції виборчого блоку "Наша Україна" від 14 липня 2007 р. позбавлено повноважень депутатів місцевих рад).

За її словами, Печерський районний суд виніс таку ухвалу на підставі того, що "робота 14 депутатів Житомирської обласної ради перешкоджає реалізації політичних домовленостей і може зашкодити статутній діяльності та виконанню програм політичних партій".

При цьому голова Житомирської облради підкреслила, що таке рішення заперечує верховенство права і нівелює роль органів місцевого самоврядування, які представляють виключно інтереси громади, а не окремих політичних сил.