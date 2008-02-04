Тимошенко обговорила ”Білий потік” з туркменською стороною

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і Посол Туркменістану в Україні обговорили можливість диверсифікації поставок газу в рамках проекту з будівництва газопроводу «Білий потік»

Про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила в інтерв`ю телеканалу «Інтер» в неділю.

«У нас сьогодні відбулася розмова з Послом Туркменістану, це була прекрасна розмова. І у нас є повна гармонія і спокій сьогодні з туркменською стороною», - сказала прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що реалізація проекту «Білий потік» не є протиставленням будь-яким іншим проектам в цій галузі. «Білий потік» дуже важливий для диверсифікації, і він не здійснюється всупереч будь-яким іншим проектам. Світ сьогодні хоче мати сотні шляхів диверсифікацій, щоб був ринок, а не монополія. Тому, скільки б газопроводів не було побудовано – це світу корисно», - упевнена керівник уряду.