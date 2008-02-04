Тимошенко іде до Ющенка обговорювати ситуацію в Ощадбанку

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує у понеділок, 4 лютого, о 12 годині зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і, зокрема, обговорити питання щодо ситуації в Ощадбанку.

Про це прем`єр-міністр заявила в інтерв`ю телеканалу «1+1» в неділю.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що домовленість про зустріч вже досягнута і дотепер їй не вдалося детально поговорити з В.ЮЩЕНКОМ з приводу роботи Ощадбанку, оскільки в останні дні вони зустрічалися лише на публічних нарадах.

Прем`єр також висловила переконання, що голова правління Ощадбанку Анатолій ГУЛЕЙ повинен залишитися на своїй посаді і довести виплати заощаджень «до логічного кінця».

Як відомо, Президент В.ЮЩЕНКО на зустрічі з керівництвом Верховної Ради і Кабінету міністрів зажадав відправити у відставку голову правління Ощадбанку А.ГУЛЕЯ. Як аргумент В.ЮЩЕНКО послався на результати перевірки Ощадбанку Національним банком України. Зокрема, за інформацією газети, НБУ знайшов "численні порушення", про яких не міг не знати А.ГУЛЕЙ.

В той же час, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уважно спостерігала за кожним днем роботи А.ГУЛЕЯ, і його діяльність на посаді глави Ощадбанку ніяких нарікань у неї не викликала. Прем`єр повідомила, що має намір при особистій зустрічі з Президентом надати йому об`єктивну інформацію в плані організації роботи Ощадбанку і висловила упевненість, що він змінить свою думку.

Довідка УНІАН. У Наглядову раду Ощадбанку входить 15 членів, яких рівними квотами, по п`ять осіб, призначають Президент, уряд і Верховна Рада.

А.ГУЛЕЙ наприкінці березня 2007 року став головою правління ВАТ «Ощадбанк».