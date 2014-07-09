Суд переніс на 20 серпня розгляд апеляції на вирок Пукачу

Як повідомила УНІАН адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко, таке рішення суд змушений був ухвалити через відсутність в іншого потерпілого у справі - журналіста Олексія Подольського - допуску до державної таємниці та через його заяву про заміну і пошук собі іншого представника в суді.

“Фактично судове засідання сьогодні через це не розпочалося”, - сказала Теличенко. За її словами, через це вона не змогла оголосити заяву про відкликання апеляційної скарги на вирок Пукачу.

Теличенко пояснила, що провину Пукача було переконливо доведено в суді першої інстанції і, відповідно, правильно призначено покарання.

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Як сказала Теличенко, екс-генералу міліції не було інкриміновано замовний характер вбивства. За її словами, дії колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна у справі «призвели до того, що наразі вичерпані всі терміни перебування Пукача під вартою на етапі досудового слідства, і якщо Апеляційний суд задовольнить апеляцію, то він буде змушений одночасно звільнити Пукача з-під варти. Ми переконані, що Пукач - вбивця і повинен відбувати покарання. Саме тому було прийнято рішення відкликати скаргу».

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення.

Тоді Теличенко подала апеляцію на вирок Пукачу. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат.

Потерпілий Подольський також оскаржив вирок Пукачу. За словами Теліченко, в апеляції Подольського йдеться про те, що Пукач не просто застосовував до нього силу, а й катував, а Печерський райсуд не вказав цього у своєму вироку.

У свою чергу, адвокат засудженого Пукача Григорій Демиденко вимагає від Апеляційного суду Києва скасувати вирок його підзахисному, і направити справу на нове розслідування.