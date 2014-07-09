На Буковині затримали працівника військкомату: за $500 він обіцяв не направляти солдата в зону АТО
Військового затримали під час передачі коштів.
Працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернівецькій області затримала працівника Чернівецького міського військового комісаріату, який брав гроші як відкуп від служби у зоні проведення антитерористичної операції.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС.
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Затриманий вимагав 500 доларів від чернівчанки. За цю суму він гарантував, що її син-військовослужбовець не буде направлений на проходження служби в Луганській області.
9 липня під час передачі коштів військового затримали.
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Проводяться усі необхідні оперативно-слідчі дії для встановленню інших посадових осіб, причетних до скоєння даного злочину.