На Буковині затримали працівника військкомату: за $500 він обіцяв не направляти солдата в зону АТО

Працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернівецькій області затримала працівника Чернівецького міського військового комісаріату, який брав гроші як відкуп від служби у зоні проведення антитерористичної операції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС.

Читайте такожГоловний архітектор Миколаївщини погорів на хабарі

Затриманий вимагав 500 доларів від чернівчанки. За цю суму він гарантував, що її син-військовослужбовець не буде направлений на проходження служби в Луганській області.

9 липня під час передачі коштів військового затримали.

Читайте такожУ Херсонській області на хабарі затримали двох високопоставлених міліціонерів

Проводяться усі необхідні оперативно-слідчі дії для встановленню інших посадових осіб, причетних до скоєння даного злочину.